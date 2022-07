Il Torino si fa avanti per Ostigard: la risposta del norvegese (Di martedì 5 luglio 2022) Il mercato è in continuo movimento, e gli aggiornamenti riguardanti il Napoli arrivano ogni ora. Con le possibili partenze tra le fila degli azzurri, si è sempre alla ricerca degli eventuali sostituti per tutelarsi. La principale novità riguarda Leo Ostigard, difensore del Brighton: secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il giocatore norvegese avrebbe rispedito al mittente la proposta del Torino. Leo Ostigard (Photo by Getty Images) Ostigard vuole solamente il Napoli La squadra granata aveva già trovato l’accordo con la società inglese, poichè aveva avanzato un’offerta economica più corposa rispetto a quella dei partenopei. Ma la volontà del giocatore è chiara: vuole solamente trasferirsi al Napoli. Non ci sono altre alternative per il suo futuro. La trattativa potrebbe ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 luglio 2022) Il mercato è in continuo movimento, e gli aggiornamenti riguardanti il Napoli arrivano ogni ora. Con le possibili partenze tra le fila degli azzurri, si è sempre alla ricerca degli eventuali sostituti per tutelarsi. La principale novità riguarda Leo, difensore del Brighton: secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il giocatoreavrebbe rispedito al mittente la proposta del. Leo(Photo by Getty Images)vuole solamente il Napoli La squadra granata aveva già trovato l’accordo con la società inglese, poichè aveva avanzato un’offerta economica più corposa rispetto a quella dei partenopei. Ma la volontà del giocatore è chiara: vuole solamente trasferirsi al Napoli. Non ci sono altre alternative per il suo futuro. La trattativa potrebbe ...

