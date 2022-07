Pubblicità

cintamtam : RT @TgLa7: Sono 5 i dispersi della #Marmolada dopo il ritrovamento di 8 persone: 4 stranieri, 1 italiano ricoverato a Treviso da domenica e… - TgLa7 : Sono 5 i dispersi della #Marmolada dopo il ritrovamento di 8 persone: 4 stranieri, 1 italiano ricoverato a Treviso… - zazoomblog : Il timore della recessione manda ko le Borse. Euro ai minimi da 20 anni gas sopra 170 euro - #timore #della… - PBurattini : @michelelzz Neanche il timore delle figure di merda li ferma. I forzati della glossa. - cozzettie : RT @sisifo080: @durezzadelviver La negazione della libertà di pensiero, del pluralismo. Un'aberrante sovrastruttura moralistica con la funz… -

Il Sole 24 ORE

Ed è ripartito ildi perderlo, che ha indotto molti ad assumere una posizione di attesa scetticadecisione dell'amministrazione, mentre qualcuno si è spinto sino al punto di intimare a ...Altri tempi altra classe dirigentequale oggi rimangono purtroppo soltanto la storia ed il ... ma al contrario alla gente potrebbe apparire come un sintomo di debolezza dettato daldi ... Il timore della recessione manda ko le Borse e il petrolio. Euro ai minimi da 20 anni (Teleborsa) - Quotazioni in netto calo per il prezzo del greggio in un clima in cui permangono i timori di una recessione globale e di un conseguente calo della domanda di petrolio. E, proprio in caso ...I segnali di rallentamento dell’economia europea, che spingerebbero la Bce a una politica meno aggressiva sui tassi, colpiscono l’euro sui mercati che finisce ai minimi degli ultimi venti anni sul dol ...