Il super-agente offre una spinta al trasferimento del Man United mentre l'Ajax si avvicina all'ala degli Spurs (Di martedì 5 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: L'imminente trasferimento di Steven Bergwijn all'Ajax potrebbe aiutare Manchester United e Arsenal nelle loro ricerche del difensore Lisandro Martinez. Questo secondo il super-agente Jon Smith, che crede che i campioni d'Olanda "potrebbero" dover dire addio a un loro giocatore prima di finalizzare l'acquisto di Bergwijn dagli Spurs. Parlando in un'intervista esclusiva, Smith ha detto: L'accordo per Steven Bergwijn per l'Ajax è vicino alla conclusione. Entrambi i club hanno un piccolo gap di valutazione da colmare, ma non vedo motivo per cui non sarà fatto. "Può darsi che l'Ajax debba prima vendere qualcuno, ma per quanto riguarda l'ingresso di Bergwijn, non credo che questo non accada, mettiamola così".

