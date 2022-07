Il ritorno di Pessina a Monza dove è cresciuto | sarà il capitano di Berlusconi

Pubblicità

venti per cento E in tutto questo, c'è - secondo vecchi accordi - un vantaggio anche per il Milan:è stato del Diavolo fra il 2015 e il 2017, quando poi entrò nella cessione di Conti dall'...... riportando in Brianza il campione d'Europa. La formula dell'affare con l'Atalanta è ... Possibile anche undi fiamma per il laziale MILINKOVIC SAVIC , stimatissimo da Allegri. Nel ...E Cragno. E Sensi. E Carboni. E Ranocchia. E chi verrà. Ma soprattutto il figliol prodigo. È tutto molto romantico. Perché tanti avrebbero voluto Pessina, in molti avevano individuato in lui l’interno ...Il Monza continua ad essere protagonista nell'attuale sessione di calciomercato: Galliani prepara un altro colpo.