(Di martedì 5 luglio 2022) In termini di risultati il suoè passato sottotraccia, con una sconfitta nel tabellone di Previa dell'Open di Valencia, dove fra mercoledì e giovedì esordiranno tutti i big. Ma per gli ...

Ma per gli appassionati di padel la buona notizia rimane invariata, perché colin campo dell'argentinoMieres, fermo per sette lunghi mesi a causa di un infortunio, il circuito mondiale ...Sedici anni di differenza anche fraMieres, un tempo fra i big del circuito (vanta 8 titoli ... Quello di Jesus Moya ed Edu Alonso è unal passato , visto che avevano giocato insieme nel ... Il ritorno di Juani Mieres: a 41 anni vuole vincere ancora In termini di risultati il suo ritorno è passato sottotraccia, con una sconfitta nel tabellone di Previa dell’Open di Valencia, dove fra mercoledì ...