Il reddito delle famiglie cresce del 2,6% nel primo trimestre, ma il potere d’acquisto solo dello 0,3% (Di martedì 5 luglio 2022) Nel primo trimestre 2022, il reddito lordo disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, per effetto del generalizzato aumento dei prezzi (+2,2% la variazione del deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie), il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto soltanto dello +0,3% rispetto al trimestre precedente. Lo ha reso noto l’Istat. Nello stesso trimestre, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 12,6% (+1,1 punti percentuali rispetto al quarto trimestre 2021), a fronte di una crescita ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Nel2022, illordo disponibileconsumatrici è aumentato del 2,6% rispetto alprecedente. Tuttavia, per effetto del generalizzato aumento dei prezzi (+2,2% la variazione del deflatore implicito dei consumi finali), ilè cresciuto soltanto+0,3% rispetto alprecedente. Lo ha reso noto l’Istat. Nello stesso, la propensione al risparmioconsumatrici è stata pari al 12,6% (+1,1 punti percentuali rispetto al quarto2021), a fronte di una crescita ...

Pubblicità

elio_vito : Va bene abbassare le tasse sul lavoro ma per aiutare chi ha perso il lavoro, chi non ha un lavoro, chi ha uno stipe… - fisco24_info : Istat, scende deficit/Pil I trimestre,sale pressione fiscale: Sale il reddito delle famiglie ma si riduce il potere… - fisco24_info : Istat: deficit/Pil nel primo trimestre si riduce al -9%. Cresce la pressione fiscale: Il reddito disponibile delle… - eia58 : RT @gps72: @Lorena_Sca_ Il reddito di cittadinanza ruba soldi ai poveri per aiutare nel peggiore dei casi dei farabutti e nel migliore dell… - GennaroSenatore : A valle della sentenza (di primo grado) sulla tragedia di Willy Monteiro, sarebbe forse il caso, invece di polemizz… -