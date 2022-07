Pubblicità

Il Foglio

... il suo nome online è 'Awake the', pubblica video musicali su YouTube e delle canzoni su Spotify, ha un seguito medio, ha fatto qualche soldo, una volta li ha spesi per comprarsi una tuta da ...... il suo nome online è 'Awake the', pubblica video musicali su YouTube e delle canzoni su Spotify, ha un seguito medio, ha fatto qualche soldo, una volta li ha spesi per comprarsi una tuta da ... Il rapper smilzo che ha sparato alla parata del 4 luglio e le domande che l’America rifiuta Il fatto che l’attentato sia avvenuto il giorno dell’Independence day ha fatto dire a molti: questi episodi stanno entrando nella tradizione americana, proprio come la parata, il barbecue e i fuochi d ...