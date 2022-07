Il ragazzo del Togo che ha salvato una bimba di 4 mesi nel Mediterraneo | VIDEO (Di martedì 5 luglio 2022) Le immagini sono quelle di una tragedia. L’ennesima nelle acque di quel mare che divide le coste dell’Africa Settentrionale dall’Europa sognata da chi è costretto a fuggire da guerre civili e carestie. Perché il bilancio finale dell’ennesimo barcone pieno di esseri umani alla deriva è drammatico: almeno 30 morti, tra cui alcuni minori. Ma all’interno di questa storia terribile, ce n’è anche una a lieto fine: quella della bimba salvata nel Mediterraneo dal coraggio di un giovane ragazzo del Togo – anche lui partito alla ricerca di un futuro migliore a bordo di quella stessa imbarcazione – che ha tenuto a galla la bambina per non farla annegare. Voici l’histoire tragique derrière la photo de ce nourrisson sauvé d’un naufrage en pleine mer Méditerranée. Le photojournaliste @michaelbunel était à bord du bateau de @MSF ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Le immagini sono quelle di una tragedia. L’ennesima nelle acque di quel mare che divide le coste dell’Africa Settentrionale dall’Europa sognata da chi è costretto a fuggire da guerre civili e carestie. Perché il bilancio finale dell’ennesimo barcone pieno di esseri umani alla deriva è drammatico: almeno 30 morti, tra cui alcuni minori. Ma all’interno di questa storia terribile, ce n’è anche una a lieto fine: quella dellasalvata neldal coraggio di un giovanedel– anche lui partito alla ricerca di un futuro migliore a bordo di quella stessa imbarcazione – che ha tenuto a galla la bambina per non farla annegare. Voici l’histoire tragique derrière la photo de ce nourrisson sauvé d’un naufrage en pleine mer Méditerranée. Le photojournaliste @michaelbunel était à bord du bateau de @MSF ...

