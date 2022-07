(Di martedì 5 luglio 2022) Al Paris Saint-Germain è iniziata ufficialmente l’era Christophe, il nuovo allenatore scelto dai transalpini per cercare di coronare il sogno Champions League. Il tecnico si èto alla stampa insieme al numero uno del club Al Khelaifi ed ha messo subito in chiaro alcune questioni che avranno inevitabili ripercussioni sul calciomercato. Sotta la guida diinfattisembra destinato a fare i bagagli e abbandonare la vita parigina per cercare una squadra disposta a puntare su di lui. Ma durante la conferenza stampa sono state toccate anche le questionie quella che riguarda la scelta del primo portiere. July 5, 2022, ma dove vai? EPA/FRANCK ROBICHONJr durante l’amichevole Giappone-Brasile, Stadio Nazionale, ...

Pubblicità

infoitsport : CdS – Il PSG scarica Icardi. “Mauro al Monza? Agli amici ha ribadito che…” - fcin1908it : CdS – Il PSG scarica Icardi. “Mauro al Monza? Agli amici ha ribadito che…” - ilpodsport : #Calciomercato 'Il Psg scarica Neymar e gli comunica di essere sul mercato' #ilpodsport - infoitsport : Il PSG scarica Neymar! Il brasiliano non rientra più nel progetto - LucaSuadoni : @christianianni4 @DiMarzio @acmilan @renatosanches35 @PSG_inside Burino poveraccio e idiota ahahahah scarica tutta… -

Open

Poi eventualmente si potrà ragionare su Neymar, scaricato dale in cerca di una nuova squadra.IlNeymar: ipotesi di prestito a Juve o Chelsea Il Paris Saint Germain ha deciso di mettere Neymar sul mercato . Una decisione importante, alla quale il club parigino è arrivato dopo il ... Il PSG scarica Icardi. Galtier si presenta: «Voglio che Neymar rimanga» Come ampiamente previsto, Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Paris Saint-Germain. Al suo posto, il francese Christophe Galtier, ex Lille e Nizza (ed ex calciatore del Monza). È il settimo ...Il Monza ci prova sul serio per Mauro Icardi. L'attaccante argentino, dopo una stagione complicata al PSG, potrebbe lasciare Parigi ...