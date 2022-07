Il progetto «Opere in parole» premiato a Milano (Di martedì 5 luglio 2022) Cultura+Impresa La collaborazione tra Humanitas Gavazzeni e Accademia Carrara ha vinto tra le Sponsorizzazioni. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 luglio 2022) Cultura+Impresa La collaborazione tra Humanitas Gavazzeni e Accademia Carrara ha vinto tra le Sponsorizzazioni.

Pubblicità

GrilliniArdea : I progetti e le opere messe in campo in 5 anni proseguono il loro corso. Auguriamo ai nostri concittadini di vederl… - TuttoSuMilano : Il progetto «Opere in parole» premiato a #Milano - Cultura e Spettacoli, Bergamo - ciccio_liso : RT @ilpost: La sospensione dei lavori della linea ferroviaria potrebbe essere un precedente per altre opere contestate - remiromi1 : RT @ilpost: La sospensione dei lavori della linea ferroviaria potrebbe essere un precedente per altre opere contestate - Franciscktrue : RT @avvLibutti: Il primo grande progetto del PNRR fermato da un tribunale La sospensione dei lavori della linea ferroviaria a sud di Bari p… -