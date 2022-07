Il pressing di Lega e M5s su Draghi per una nuova agenda di governo (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Prima il viaggio a Canazei per accertarsi della situazione dopo il crollo della Marmolada, l'incontro con i vertici della protezione civile e i presidenti di Regioni, il cordoglio ai familiari delle vittime, la conferenza stampa. Poi nel tardo pomeriggio un Consiglio dei ministri per varare le misure contro siccità. Il premier Draghi tira dritto e di fronte alle fibrillazioni che arrivano dai partiti che sostengono il governo pensa alle emergenze da affrontare. Non mancano questa settimana i nodi da sciogliere. Legati soprattutto al ddl concorrenza - (in commissione sono mancati i pareri del governo, sull'articolo 10 è ancora scontro con la Lega che vuole lo stralcio) considerato che da domani comincerà lo sciopero dei taxi - e al dl aiuti il cui iter è ancora tutto da decidere. Il provvedimento ... Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Prima il viaggio a Canazei per accertarsi della situazione dopo il crollo della Marmolada, l'incontro con i vertici della protezione civile e i presidenti di Regioni, il cordoglio ai familiari delle vittime, la conferenza stampa. Poi nel tardo pomeriggio un Consiglio dei ministri per varare le misure contro siccità. Il premiertira dritto e di fronte alle fibrillazioni che arrivano dai partiti che sostengono ilpensa alle emergenze da affrontare. Non mancano questa settimana i nodi da sciogliere.ti soprattutto al ddl concorrenza - (in commissione sono mancati i pareri del, sull'articolo 10 è ancora scontro con lache vuole lo stralcio) considerato che da domani comincerà lo sciopero dei taxi - e al dl aiuti il cui iter è ancora tutto da decidere. Il provvedimento ...

