Il pomeriggio troppo azzurro di Italia-Brasile 1982

(Di martedì 5 luglio 2022) Cercavamo l’estate tutto l’anno e all’improvviso eccola qua. Di lunedì, tra l’oleandro e il baobab, non annunciata, come un telefono che squilla nel silenzio della casa addormentata dopo pranzo. Cosa c’era di più estivo delcon il suo calcio da spiaggia in cui nessuno si preoccupava di difendere? Cosa c’era di più estivo di una domenica sera a divorare anguria guardando-Germania in televisione sul Secondo Canale? Cosa c’era di più estivo di una squadra il cui attaccante si chiamava letteralmente Estate, ovvero in polacco Lato, il vecchio Grzegorz incontrato due volte tra girone e semifinale? Dentro e attorno all’82, apripista sportiva e sociale di un decennio spensierato fino all’incoscienza, c’è tanta musica leggera, da “Generale” di De Gregori suonata alla ...