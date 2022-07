Il pensiero di Andrea Bocelli sull’aborto, la libertà e l'”accanimento brutale” contro la Chiesa (Di martedì 5 luglio 2022) Nel pensiero di Andrea Bocelli sull’aborto c’è tutta l’ascesa di un uomo che si sente sempre più vicino alla fede e a Dio, che non sognava di diventare genitore ma ci si è ritrovato e ora, da padre, ha spostato tutti i suoi orizzonti. Il tenore è stato intervistato dal Corriere Della Sera in occasione del concerto programmato a Parma del 7 luglio, un glorioso ritorno in patria dopo i concerti Oltreoceano: “Qui è nato buona parte del mio repertorio”, dice Andrea Bocelli senza nascondere una certa emozione. L’Italia e il mondo vivono un periodo storico difficile da almeno 2 anni. Nel 2020 il Covid-19 ha dilaniato la popolazione, poi a febbraio 2022 è arrivata la guerra della Russia in Ucraina. Nell’ultimo gli Stati Uniti hanno ribaltato una storica sentenza che estendeva il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Neldic’è tutta l’ascesa di un uomo che si sente sempre più vicino alla fede e a Dio, che non sognava di diventare genitore ma ci si è ritrovato e ora, da padre, ha spostato tutti i suoi orizzonti. Il tenore è stato intervistato dal Corriere Della Sera in occasione del concerto programmato a Parma del 7 luglio, un glorioso ritorno in patria dopo i concerti Oltreoceano: “Qui è nato buona parte del mio repertorio”, dicesenza nascondere una certa emozione. L’Italia e il mondo vivono un periodo storico difficile da almeno 2 anni. Nel 2020 il Covid-19 ha dilaniato la popolazione, poi a febbraio 2022 è arrivata la guerra della Russia in Ucraina. Nell’ultimo gli Stati Uniti hanno ribaltato una storica sentenza che estendeva il ...

