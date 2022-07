Il Parlamento Europeo ha approvato due nuove maxi-leggi: più freni a Big Tech. Farle rispettare è un'altra storia (Di martedì 5 luglio 2022) I mercati e i servizi digitali sono settori mutevoli per natura. Il Digital Services Act e il Digital Markets Act approvati dal Parlamento Europeo però potrebbero non bastare: servirà qualcuno che controlli che le leggi non vengano aggirate.... Leggi su dday (Di martedì 5 luglio 2022) I mercati e i servizi digitali sono settori mutevoli per natura. Il Digital Services Act e il Digital Markets Act approvati dalperò potrebbero non bastare: servirà qualcuno che controlli che lenon vengano aggirate....

Pubblicità

bancaetica : ? Il voto al Parlamento Europeo sulla #tassonomia 'green' si avvicina. Gas e nucleare non possono essere considerat… - fattoquotidiano : Molti lo conoscono come un fedelissimo di Antonio Tajani, con cui ha lavorato per anni. Ma a pesare nei destini del… - Digital_Day : I mercati e i servizi digitali sono settori mutevoli per natura. Il Digital Services Act e il Digital Markets Act a… - Marghe0855 : RT @fattoquotidiano: Molti lo conoscono come un fedelissimo di Antonio Tajani, con cui ha lavorato per anni. Ma a pesare nei destini della… - Paolati6 : @stefano_flare @GiovaQuez Ma perché ci rappresenta al Parlamento europeo, perché? Conosco purtroppo la risposta: è… -