Il nuovo look sfoggiato a Berlino ricorda molto Tokio della Casa di Carta (Di martedì 5 luglio 2022) Era settembre 2021 quanto Arisa si rasava i capelli, rendendo il taglio buzz una tendenza all’italiana. Poi gli hairstyle si sono alternati, grazie all’uso di extension e parrucche per sperimentare ogni tipo di look, da biondi tendenti al rosa con frangia piena e onde morbide per il Festival di Sanremo, a lunghissimi e castani. Ora, la cantante ha scelto un taglio corto e spettinato, una sorta di pixie cut con ciocche lunghe che ricalca lo stile grunge degli anni ’90. Tagli capelli corti: dal pixie al "bixie" guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 luglio 2022) Era settembre 2021 quanto Arisa si rasava i capelli, rendendo il taglio buzz una tendenza all’italiana. Poi gli hairstyle si sono alternati, grazie all’uso di extension e parrucche per sperimentare ogni tipo di, da biondi tendenti al rosa con frangia piena e onde morbide per il Festival di Sanremo, a lunghissimi e castani. Ora, la cantante ha scelto un taglio corto e spettinato, una sorta di pixie cut con ciocche lunghe che ricalca lo stile grunge degli anni ’90. Tagli capelli corti: dal pixie al "bixie" guarda le foto Leggi anche ...

Pubblicità

tuttonapoli : FOTO - Il Napoli si rifà il look sul web: lanciato il nuovo sito in italiano e in inglese - CalcioOggi : Il sito del Napoli si rifà il look. Bianchini: «Un nuovo ecosistema digitale incentrato sui nostri tifosi» - ilNapo… - napolista : Il sito del #Napoli si rifà il look. Bianchini: «Un nuovo ecosistema digitale incentrato sui nostri tifosi» La nuo… - RosaCanale4 : @AlexBrigante2 Un cumtribute su questa foto? Inaugurerei su xvideos il mio nuovo look???? - crotoneok : ? (VIDEO) Nuovo look per Antonio Leuzzi I Parrucchieri -