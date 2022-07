Il Milan prende forma, tre colpi per Pioli e nuovo 11 da scudetto: il centrocampista, il trequartista e l’esterno destro | FOTO (Di martedì 5 luglio 2022) I campioni d’Italia sono tornati in campo. E’ iniziata la nuova avventura del Milan, il gruppo si è ritrovato per preparare la prossima stagione con l’obiettivo di ripetersi. Il tecnico Stefano Pioli è stato protagonista di un lavoro eccezionale, è stato capace di tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore, in più la squadra è migliorata tantissimo anche dal punto di vista tecnico. L’apoteosi è stata raggiunta con la vittoria nell’ultima giornata contro il Sassuolo, poi si è scatenata la festa. Sono stati tantissimi i calciatori che si sono messi in mostra con la maglia rossonera: soprattutto Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Tonali e Leao. E’ stata fondamentale anche l’esperienza di Giroud e Ibrahimovic, più il lavoro sporco di altri calciatori. Le prime mosse sono state incoraggianti, in particolar modo le conferme di Maldini e Massara. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 luglio 2022) I campioni d’Italia sono tornati in campo. E’ iniziata la nuova avventura del, il gruppo si è ritrovato per preparare la prossima stagione con l’obiettivo di ripetersi. Il tecnico Stefanoè stato protagonista di un lavoro eccezionale, è stato capace di tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore, in più la squadra è migliorata tantissimo anche dal punto di vista tecnico. L’apoteosi è stata raggiunta con la vittoria nell’ultima giornata contro il Sassuolo, poi si è scatenata la festa. Sono stati tantissimi i calciatori che si sono messi in mostra con la maglia rossonera: soprattutto Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Tonali e Leao. E’ stata fondamentale anche l’esperienza di Giroud e Ibrahimovic, più il lavoro sporco di altri calciatori. Le prime mosse sono state incoraggianti, in particolar modo le conferme di Maldini e Massara. Il ...

