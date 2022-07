Il mercato della Juventes si accende: De Ligt conteso tra Bayern e Chelsea. Zaniolo si avvicina, ma c’è un’alternativa (Di martedì 5 luglio 2022) Cresce di intensità l’interesse del Bayern Monaco per Matthijs De Ligt: i tedeschi sono pronti ad offrire 70 milioni di euro per il difensore della Juventus. La cifra resta inferiore alla proposta presentata dal Chelsea che ne ha messi sul piatto 70 più 10 di bonus, ma soprattutto non raggiunge i 100 milioni richiesti dal club bianconero. L’inserimento della società bavarese, però, può favorire una corsa al rialzo del prezzo del giocatore che potrebbe permettere alla Juve di ottenere quanto desiderato. Il centrale olandese, nel frattempo, non ha ancora manifestato una chiara preferenza per una delle due opzioni. Per sostituirlo lo staff guidato da Federico Cherubini ha messo nel mirino Gabriel dell’Arsenal, anche se i Gunners chiedono 40 milioni. Sul piano delle entrate la Juve spinge forte per Nicolò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Cresce di intensità l’interesse delMonaco per Matthijs De: i tedeschi sono pronti ad offrire 70 milioni di euro per il difensoreJuventus. La cifra resta inferiore alla proposta presentata dalche ne ha messi sul piatto 70 più 10 di bonus, ma soprattutto non raggiunge i 100 milioni richiesti dal club bianconero. L’inserimentosocietà bavarese, però, può favorire una corsa al rialzo del prezzo del giocatore che potrebbe permettere alla Juve di ottenere quanto desiderato. Il centrale olandese, nel frattempo, non ha ancora manifestato una chiara preferenza per una delle due opzioni. Per sostituirlo lo staff guidato da Federico Cherubini ha messo nel mirino Gabriel dell’Arsenal, anche se i Gunners chiedono 40 milioni. Sul piano delle entrate la Juve spinge forte per Nicolò ...

Pubblicità

Corriere : Acerbi vicinissimo al Milan può sbloccare l’arrivo di Romagnoli e il mercato della Lazio - ansaeuropa : Nell'intesa raggiunta nella notte sul pacchetto #FitFor55, i ministri Ue dell'ambiente hanno dato il via libera all… - pompeii_sites : Lunedì 27 giugno, dopo i consueti lavori di manutenzione programmata a cura del Parco, ha riaperto al pubblico il M… - channelcitymag : RT @channelcity: Momento di assestamento per il mercato della distribuzione IT in Italia. Un mercato a due velocità, il volume cala ma il v… - channelcitymag : RT @channelcity: @isabelcontext al #MeseDelCanale: il digital board traina il mercato della distribuzione in Italia -