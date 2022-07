Il Manchester United in spending review: senza Champions ridotti del 25% gli stipendi dei calciatori (Di martedì 5 luglio 2022) La mancata qualificazione in Champions League ha innescato la riduzione automatica del 25% di tutti gli stipendi dei calciatori. Lo scrive il Manchester Evening News, che specifica che si tratterebbe di uno dei motivi che hanno portato Cristiano Ronaldo a chiedere la cessione ai Red Devils. La star portoghese, infatti, in ossequio alla spending review, ha visto il suo stipendio ridursi da 25 milioni di sterline a stagione a circa 18 milioni e mezzo, e non ha accettato di buon grado la situazione. Chiaramente, si tratta solo di uno dei motivi che portano Cr7 a spingere per un trasferimento: la priorità, per Ronaldo, sarebbe quella di giocare la prossima Champions League. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) La mancata qualificazione inLeague ha innescato la riduzione automatica del 25% di tutti glidei. Lo scrive ilEvening News, che specifica che si tratterebbe di uno dei motivi che hanno portato Cristiano Ronaldo a chiedere la cessione ai Red Devils. La star portoghese, infatti, in ossequio alla, ha visto il suoo ridursi da 25 milioni di sterline a stagione a circa 18 milioni e mezzo, e non ha accettato di buon grado la situazione. Chiaramente, si tratta solo di uno dei motivi che portano Cr7 a spingere per un trasferimento: la priorità, per Ronaldo, sarebbe quella di giocare la prossimaLeague. L'articolo ilNapolista.

