Il maltempo si abbatte sul Nord Italia Bombe d' acqua e forte vento | un morto nel Piacentino

Pubblicità

TuttoSuMilano : RT @paoloangeloRF: Maltempo Cremona, tromba d’aria si abbatte sulla città: tetti scoperchiati e alberi caduti - TuttoSuMilano : RT @discoradioIT: Maltempo #Cremona, tromba d’aria si abbatte sulla città: tetti scoperchiati e alberi caduti - paoloangeloRF : Maltempo Cremona, tromba d’aria si abbatte sulla città: tetti scoperchiati e alberi caduti - infoitinterno : METEO - Forte MALTEMPO si abbatte al nord Italia: GRANDINE, forte VENTO e allagamenti. Danni in Piemonte, i dettagli - Samantha_IT : RT @discoradioIT: Maltempo #Cremona, tromba d’aria si abbatte sulla città: tetti scoperchiati e alberi caduti -

Disagi e danni per ilanche altrove in Emilia, in particolare in provincia di Parma e nel Bolognese dove si segnalano blackout.Alle 18.30 di oggi una tempesta d'acqua si è abbattuta sulla provincia piacentina. Violenti raffiche di vento hanno devastato la fiera patronale di Sant'Antonino sul Pubblico Passeggio e su Corso ...Un uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d'aria che si è abbattuta nel Piacentino ieri sera . È accaduto in un'azienda ...Sul posto i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d'Arda per gli accertamenti del caso. Mentre il forte vento si è abbattuto sulla provincia, l'uomo era al lavoro nella stalla di una cascina in v ...