Il libro che racconta la ricostruzione del Psi sotto il fascismo attraverso fonti inedite

AGI - Una scelta che si pagava cara, quella dell'antifascismo militante. Chi optava per quella strada, doveva per forza di cose rinunciare a molti affetti, vivere alla giornata sapendo che presto o tardi la polizia lo avrebbe stanato e spedito in galera o al confino. Per questo oggi quegli uomini possono tranquillamente essere definiti degli eroi, anche se la maggior parte sono rimasti militi ignoti della libertà. Una delle storie meno note dell'antifascismo viene raccontata nell'ultimo libro del giornalista Fabio Florindi, 'Pericolosi sovversivi. Storia del centro socialista interno (1934-1944)', edito da Arcadia Edizioni. I protagonisti sono i fondatori e i membri del centro socialista interno, che nacque e si sviluppò a Milano tra il 1934 e il 1939. Nonostante la scure del fascismo che calava ...

