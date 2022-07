napolista : Il Giornale: Raffaella #Carrà per anni snobbata dall’«intellighenzia» che oggi la esalta A un anno dalla morte. Am… - NinoCascione1 : @CBugliano @krudesky Siete un imbroglio, falsi come le tremila lire. Il giornale è del 1996. Nel 1974 Raffaella Car… -

Ma vi ricordate le polemiche snob intorno agli ormai mitici fagioli di Pronto, il programma che nel 1983 ha inaugurato in Rai la fascia di mezzogiorno fino a quel momento praticamente ...Carrà, Sandro Perrone: "Aveva pochi amici fidati"/ Polemica di Red Ronnie Al cinema con '... L'attore racconta a Il: 'È stato molto interessante. Con i due registi, Brusa e Scotuzzi, ...Com'è bello ricordarla, da Trieste in su: a un anno dalla sua scomparsa a Roma, il 5 luglio 2021 per un tumore al polmone, gli omaggi a Raffaella Carrà si moltiplicano, ...“Vogliamo ricordare Raffaella Carrà come nostra amica e come persona che è stata vicina al nostro territorio, alle nostre attività" ...