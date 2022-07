Il cuore dell’Associazione Marina: barche per i bambini autistici (Di martedì 5 luglio 2022) Altra nobile iniziativa dell’Associazione ‘Marina’ di Molo Manfredi a Salerno: la ‘Festa del Mare per i bambini autistici’. Massimo D’Alessio – il presidente del sodalizio sportivo che nel ‘sociale’ e nell’accompagnamento all’integrazione dei soggetti deboli realizza il proprio focus -, spiega: “La nostra Associazione ‘Marina’, da anni rinnova e concretizza il più importante degli appuntamenti: le giornate di solidarietà. Lo fa insieme con le associazioni di volontariato che assistono amorevolmente gli amici diversamente abili e le tante persone disagiate. Quelle ‘fasce’ di popolazione che questa società, purtroppo, tiene ingiustamente ai margini. Quest’anno ospiteremo la ‘Cooperativa Sociale “Giovamente’ insieme con i bambini autistici assistiti. Il nostro impegno ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 5 luglio 2022) Altra nobile iniziativa’ di Molo Manfredi a Salerno: la ‘Festa del Mare per i’. Massimo D’Alessio – il presidente del sodalizio sportivo che nel ‘sociale’ e nell’accompagnamento all’integrazione dei soggetti deboli realizza il proprio focus -, spiega: “La nostra Associazione ‘’, da anni rinnova e concretizza il più importante degli appuntamenti: le giornate di solidarietà. Lo fa insieme con le associazioni di volontariato che assistono amorevolmente gli amici diversamente abili e le tante persone disagiate. Quelle ‘fasce’ di popolazione che questa società, purtroppo, tiene ingiustamente ai margini. Quest’anno ospiteremo la ‘Cooperativa Sociale “Giovamente’ insieme con iassistiti. Il nostro impegno ...

