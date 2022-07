Il Collegio 7, la prof Maria Rosa Petolicchio lascia il programma: c’è aria di rivoluzione, ecco tutte le novità della nuova stagione (Di martedì 5 luglio 2022) C’è aria di rivoluzione sulla prossima edizione de Il Collegio. Dopo i risultati poco esaltanti della sesta stagione, che ha chiuso in calo con una media del 6% di share e 1,2 milioni di spettatori, la Rai ha deciso di mettere mano al docu reality e il direttore dell’Intrattenimento Stefano Coletta lo aveva annunciato alla presentazione dei Palinsesti, svelando il nuovo anno di ambientazione e il cambio di voce narrante, che non sarà più Giancarlo Magalli. Ma ora iniziano a trapelare i primi dettagli che sanno di “mezzo terremoto”. LA Petolicchio lascia IL Collegio – A cominciare da un’uscita di scena di quelle clamorose, quella della professoressa Maria Rosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) C’èdisulla prossima edizione de Il. Dopo i risultati poco esaltantisesta, che ha chiuso in calo con una media del 6% di share e 1,2 milioni di spettatori, la Rai ha deciso di mettere mano al docu reality e il direttore dell’Intrattenimento Stefano Coletta lo aveva annunciato alla presentazione dei Palinsesti, svelando il nuovo anno di ambientazione e il cambio di voce narrante, che non sarà più Giancarlo Magalli. Ma ora iniziano a trapelare i primi dettagli che sanno di “mezzo terremoto”. LAIL– A cominciare da un’uscita di scena di quelle clamorose, quellaessoressa...

Pubblicità

FQMagazineit : Il Collegio 7, la prof Maria Rosa Petolicchio lascia il programma: c’è aria di rivoluzione, ecco tutte le novità de… - DenisDecorte : Oltre alla Peto non ci saranno probabilmente anche Raina e Carnevale #IlCollegio - IsaeChia : #IlCollegio 7, la prof Petolicchio non ci sarà (ma è in arrivo una grossa novità!) Inaspettato addio al format per… - ParliamoDiNews : Il Collegio 7, rivoluzione nel cast: addio ad una delle prof più amate #ilcollegio #5luglio - zazoomblog : La prof Petolicchio lascia Il Collegio: non ci sarà nella prossima edizione - #Petolicchio #lascia #Collegio:… -