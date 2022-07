Il clima che cambia le vette: perso il 30% del volume del ghiacciaio in 10 anni (Di martedì 5 luglio 2022) Gli esperti: «Stanno accadendo gli stessi identici fenomeni al Polo Sud e sulla costa della Groenlandia: si fonde la base e il fiume sottostante fa scivolare il ghiaccio sopra che, cadendo, si spezza. Siamo ormai arrivati al punto di collasso» Leggi su corriere (Di martedì 5 luglio 2022) Gli esperti: «Stanno accadendo gli stessi identici fenomeni al Polo Sud e sulla costa della Groenlandia: si fonde la base e il fiume sottostante fa scivolare il ghiaccio sopra che, cadendo, si spezza. Siamo ormai arrivati al punto di collasso»

Pubblicità

agorarai : 'Il clima cambia molto rapidamente. Nessuno scienziato che studia il clima nega più la relazione tra attività umane… - Corriere : Il clima che cambia le vette: in 10 anni perso il 30% del volume del ghiacciaio - lucasofri : È nato un ingorgo polemico nelle faziosità sul cambiamento climatico sui giornali: i negazionisti proclamano “non è… - Leodp_1973 : @StefanoMorand13 @Fa__Bonato @borghi_claudio No. Clima e tempo metereologico si occupano di aspetti diversi. Lasciamo perdere che è meglio - felpapig1 : RT @pasquino2000: @GiorgiaMeloni Non so se ti rendi conto che #WillyMonteiro è vittima del clima di odio, razzismo e intolleranza che, insi… -