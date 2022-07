Il capo del Siviglia parla dell’inseguimento di Jules Kounde del Chelsea (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-04 22:00:44 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Di Conor Laird Pubblicato: 4 luglio 2022 21:00Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2022 23:51 Monchi, direttore sportivo del Siviglia, squadra della Liga, lunedì ha fornito uno spaccato del futuro del tanto richiesto difensore Jules Kounde, tra legami di lunga data con il Chelsea. Ovviamente era ampiamente previsto che il nazionale francese Kounde si sarebbe trasferito allo Stamford Bridge la scorsa estate, nel mezzo di lunghe trattative tra i rispettivi consigli di amministrazione di Chelsea e Siviglia. Alla fine, tuttavia, i primi hanno visto i loro sforzi venire a mancare, poiché il Siviglia è rimasto fermo nelle loro richieste ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-04 22:00:44 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Di Conor Laird Pubblicato: 4 luglio 2022 21:00Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2022 23:51 Monchi, direttore sportivo del, squadra della Liga, lunedì ha fornito uno spaccato del futuro del tanto richiesto difensore, tra legami di lunga data con il. Ovviamente era ampiamente previsto che il nazionale francesesi sarebbe trasferito allo Stamford Bridge la scorsa estate, nel mezzo di lunghe trattative tra i rispettivi consigli di amministrazione di. Alla fine, tuttavia, i primi hanno visto i loro sforzi venire a mancare, poiché ilè rimasto fermo nelle loro richieste ...

Pubblicità

TgrRai : #Marmolada, è di 6 morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è costantemente informato sull’andamento dei soccorsi dal Capo del @DPCgov Curcio, dal Preside… - elio_vito : Solidarietà a @GiuseppeConteIT. Ingerenze del capo del governo nelle dinamiche e nelle attività interne dei partiti non sono ammissibili. - eXXo59 : RT @CiroNoEuro: @MarcoRizzoPC Sono monarchico e ultracattolico ma penso che Rizzo sia il miglior politico italiano in circolazione Letter… - Riccardo957 : RT @CiroNoEuro: @MarcoRizzoPC Sono monarchico e ultracattolico ma penso che Rizzo sia il miglior politico italiano in circolazione Letter… -