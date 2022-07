Il caldo si sposta in Cina, rischiano in 250 milioni (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) - Si prevede che nelle prossime due settimane la Cina settentrionale sarà interessata da un'ondata di calore, che esporrà oltre 250 milioni di persone a temperature superiori ai 40 gradi C°. Quest'estate la Cina ha già dovuto affrontare contrasti climatici estremi, con ondate di calore nel nord e forti piogge e inondazioni nel sud. Le autorità cinesi hanno ammesso e spiegato alla popolazione che questi fenomeni sono frutto dei cambiamenti climatici, che sono destinati ad influenzare sempre di più l'economia e la società. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) - Si prevede che nelle prossime due settimane lasettentrionale sarà interessata da un'ondata di calore, che esporrà oltre 250di persone a temperature superiori ai 40 gradi C°. Quest'estate laha già dovuto affrontare contrasti climatici estremi, con ondate di calore nel nord e forti piogge e inondazioni nel sud. Le autorità cinesi hanno ammesso e spiegato alla popolazione che questi fenomeni sono frutto dei cambiamenti climatici, che sono destinati ad influenzare sempre di più l'economia e la società.

Pubblicità

lifestyleblogit : Il caldo si sposta in Cina, rischiano in 250 milioni - - LocalPage3 : Il caldo si sposta in Cina, rischiano in 250 milioni - THECABALA : @PBerizzi @Vignalona E via a scivolare coi tacchetti sul sangue ancora caldo dei cadaveri… Per portare avanti un’id… - malpensa24 : Nubi e temporali su #Alpi e #Prealpi a causa di un fronte freddo che si sposta verso nord-est. Ma nel weekend torna… - Gobbotto : @mimosaosa Ma perché ci perdi tempo? E poi fa caldo, senti a me. Il romano non fa ste cose. Il romano se sposta e passa avanti. Fìdate -