I paesi della NATO hanno firmato i protocolli per l'adesione di Finlandia e Svezia all'alleanza: ora il testo deve essere ratificato dai parlamenti nazionali

Martedì 5 luglio i paesi membri della NATO hanno firmato i protocolli per l'adesione di Finlandia e Svezia all'alleanza atlantica. La firma era un passaggio formale e atteso, che segue l'invito ufficiale da parte della NATO avvenuto la scorsa settimana.

