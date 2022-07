“I Maneskin sono terribili, una copia scadente di quel che erano i grandi del rock”: i Porcupine Tree all’attacco (Di martedì 5 luglio 2022) “I Maneskin? sono terribili. Certo è fantastico per l’Italia ed è sempre positivo quando una band fa conoscere ai ragazzi chitarre e batterie, vorrei solo che fossero un po’ meglio. Per chi è cresciuto sentendo i Led Zeppelin, i Pink Floyd o i Black Sabbath, ascoltare gruppi come i Måneskin o i Greta Van Fleet e prenderli seriamente è dura perché sono una copia scadente di quel che erano gli altri. I Måneskin sono molto meglio dei Greta che sono una specie di versione boy band degli Zeppelin, ma non sarebbe bello se arrivasse qualcuno di un po’ più creativo e ispirato?”. A dirlo è Steven Wilson, cantautore, produttore e musicista leader della rock band britannica Porcupine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “I. Certo è fantastico per l’Italia ed è sempre positivo quando una band fa conoscere ai ragazzi chitarre e batterie, vorrei solo che fossero un po’ meglio. Per chi è cresciuto sentendo i Led Zeppelin, i Pink Floyd o i Black Sabbath, ascoltare gruppi come i Måneskin o i Greta Van Fleet e prenderli seriamente è dura perchéunadichegli altri. I Måneskinmolto meglio dei Greta cheuna specie di versione boy band degli Zeppelin, ma non sarebbe bello se arrivasse qualcuno di un po’ più creativo e ispirato?”. A dirlo è Steven Wilson, cantautore, produttore e musicista leader dellaband britannica...

