I georgiani manifestano in massa per rivendicare il loro sogno europeo

(Di martedì 5 luglio 2022) Migliaia di persone sono scese nelle strade di Tbilisi per chiedere alla classe politica le riforme necessarie per entrare nell’Unione europea. La vicenda ucraina fa crescere la paura dell’isolamento. Leggi

