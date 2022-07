I familiari delle vittime della Marmolada: «Resteranno tra i ghiacci come i soldati del ’15-’18» (Di martedì 5 luglio 2022) Canazei, lo strazio dei parenti dei dispersi fuori dall’obitorio. Qui non è come una valanga. Qui sono sepolti sotto il ghiaccio e anche sotto le pietre» Leggi su corriere (Di martedì 5 luglio 2022) Canazei, lo strazio dei parenti dei dispersi fuori dall’obitorio. Qui non èuna valanga. Qui sono sepolti sotto ilo e anche sotto le pietre»

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - lauraboldrini : Vicinanza ai feriti e familiari delle vittime sulla #Marmolada, grazie ai soccorritori che operano in condizioni di… - TeresaBellanova : Profondo dolore e vicinanza ai familiari delle vittime. Un grazie sentito dal cuore a chi in queste ore sta prestan… - rococotanica : RT @BiaseIda: @robersperanza E ai familiari delle vittime da vaccino non ci pensi mai? O quelli rientrano nel PIANO GLOBALISTA di depopolam… - LisaDMona : Capisco il non voler persone etero al pride ma non so neanche d'accordo su quello. Preferisco un alleat?, magari am… -