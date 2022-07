Highlights Lecce-Postal Calcio 14-1, amichevole precampionato 2022 (VIDEO) (Di martedì 5 luglio 2022) Il VIDEO degli Highlights di Lecce-Postal Calcio, amichevole estiva del precampionato 2022 dei salentini. La squadra di Baroni s’impone per 14-1, segnando 8 reti nel primo tempo e 6 nel secondo. In gran spolvero Ceesay, autore di una tripletta, e Rodriguez, che di gol ne segna addirittura quattro. In alto e di seguito le immagini salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Ildeglidiestiva deldei salentini. La squadra di Baroni s’impone per 14-1, segnando 8 reti nel primo tempo e 6 nel secondo. In gran spolvero Ceesay, autore di una tripletta, e Rodriguez, che di gol ne segna addirittura quattro. In alto e di seguito le immagini salienti del match. SportFace.

