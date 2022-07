Highlights Italia-Bulgaria 3-0 (25-15, 25-20, 25-23): VNL maschile 2022 volley (VIDEO) (Di martedì 5 luglio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Bulgaria 3-0 (25-15, 25-20, 25-23), match valido per la Week 3 della volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli Azzurri hanno sconfitto in tre set (25-15, 25-20, 25-23) la Bulgaria dominando i primi due parziali e firmando una rimonta incredibile sul finale del terzo, risultato che vale la momentanea prima posizione in classifica a quota 22 punti. Di seguito gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Ilcon glidi3-0 (25-15, 25-20, 25-23), match valido per la Week 3 dellaNations League (VNL). Gli Azzurri hanno sconfitto in tre set (25-15, 25-20, 25-23) ladominando i primi due parziali e firmando una rimonta incredibile sul finale del terzo, risultato che vale la momentanea prima posizione in classifica a quota 22 punti. Di seguito gli. SportFace.

Pubblicità

infoitsport : VIDEO Olanda-Italia 81-92, Qualificazioni Mondiali 2023 basket: highlights e sintesi. Fontecchio trascina gli azzur… - OA_Sport : Le migliori immagini del successo dell'Italbasket in Olanda nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 - infoitsport : Italia vs Olanda, gli highlights della vittoria degli Azzurri - R_N_B15 : Highlights del primo quarto: - ottima partenza azzurra - la finta dopo il roll di Biliga - “brasil la la la la la l… - Italpress : Highlights: Italia-Repubblica Ceca 4-0 - Under 19 femminile (3 luglio 2022) -