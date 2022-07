Highlights e gol Lecce-Postal Calcio 14-1, amichevole precampionato 2022 (VIDEO) (Di martedì 5 luglio 2022) Il VIDEO degli Highlights di Lecce-Postal Calcio, amichevole estiva del precampionato 2022 dei salentini. La squadra di Baroni s’impone per 14-1, segnando 8 reti nel primo tempo e 6 nel secondo. In gran spolvero Ceesay, autore di una tripletta, e Rodriguez, che di gol ne segna addirittura quattro. In alto e di seguito le immagini salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Ildeglidiestiva deldei salentini. La squadra di Baroni s’impone per 14-1, segnando 8 reti nel primo tempo e 6 nel secondo. In gran spolvero Ceesay, autore di una tripletta, e Rodriguez, che di gol ne segna addirittura quattro. In alto e di seguito le immagini salienti del match. SportFace.

Pubblicità

OfficialASRoma : ???? Il gol decisivo di Nardozi nella sfida scudetto Under 16 tra Milan e Roma ?? Su Roma TV+ ci sono gli highlights del match ?? - reverendo_casey : @smilodiegonte Io ho visto venti video di Highlights di partire della passata Liga... di uscite basse buonissime ta… - Erica_setteeuno : Tra gli highlights dei gol sbagliati ce ne sono così tanti di #Kessie che non capisco come potrà mancare. Forse sol… - GerryRitz : RT @GioBarsotti: Skriniar passa in mix bevendo una bibita, vede che sul nostro monitor ci sono gli highlights, si sporge a vedere il gol di… - FabRavezzani : RT @QSVS_Official: Dopo le top reaction dei gol del #Milan, sono da oggi disponibili anche gli Highlights delle migliori cronache dell’#Int… -