Guida agli Europei femminili 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) L’Europeo che si giocherà in Inghilterra fra il 6 e il 31 luglio 2022 sarà per la nostra Nazionale il primo torneo internazionale in cui le giocatrici scenderanno in campo da professioniste. Il 10 luglio, a Rotherham, le “Azzurre” esordiranno con un avversario molto scomodo, la Francia capitanata da Wendie Renard nonché una delle squadre favorite di questa edizione. Raggiungere il secondo posto con Belgio e Islanda non è impossibile – entrambe squadre sulla carta alla portata dell’Italia – ma sarà decisivo per il prosieguo del torneo. Subito dopo i sorteggi la stessa CT Bertolini ha dichiarato che l’aspettativa era in primo luogo quella di passare il girone. La dichiarazione di Bertolini, però, sembra più avere a che fare con la cautela e l’understatement che con il realismo vero e proprio. Dopo la prestazione Mondiale indimenticabile del 2019, le “Azzurre” non sono ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 5 luglio 2022) L’Europeo che si giocherà in Inghilterra fra il 6 e il 31 lugliosarà per la nostra Nazionale il primo torneo internazionale in cui le giocatrici scenderanno in campo da professioniste. Il 10 luglio, a Rotherham, le “Azzurre” esordiranno con un avversario molto scomodo, la Francia capitanata da Wendie Renard nonché una delle squadre favorite di questa edizione. Raggiungere il secondo posto con Belgio e Islanda non è impossibile – entrambe squadre sulla carta alla portata dell’Italia – ma sarà decisivo per il prosieguo del torneo. Subito dopo i sorteggi la stessa CT Bertolini ha dichiarato che l’aspettativa era in primo luogo quella di passare il girone. La dichiarazione di Bertolini, però, sembra più avere a che fare con la cautela e l’understatement che con il realismo vero e proprio. Dopo la prestazione Mondiale indimenticabile del 2019, le “Azzurre” non sono ...

