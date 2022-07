Guerra Russia-Ucraina, il governatore di Donetsk: “Siamo sotto attacco, evacuare 350mila civili”. Draghi, creati due corridoi per export grano (Di martedì 5 luglio 2022) L’appello del sindaco di Sloviansk: «Chi può lasci subito la città». Il metropolita di Belgorod sfida Kirill: «Ora basta spargimenti di sangue». I generali Lapin e Abachev premiati con il titolo di «Eroi della Russia» Leggi su lastampa (Di martedì 5 luglio 2022) L’appello del sindaco di Sloviansk: «Chi può lasci subito la città». Il metropolita di Belgorod sfida Kirill: «Ora basta spargimenti di sangue». I generali Lapin e Abachev premiati con il titolo di «Eroi della

Pubblicità

fattoquotidiano : La Russia e gli Stati Uniti si scambiano favori da molto tempo anche quando sono in guerra. Per fare un favore a Pu… - Agenzia_Ansa : La Lettonia ripristinerà il servizio militare obbligatorio, a seguito della crescente tensione con la vicina Russia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha schierato nel Mar Nero tre navi da guerra e due sottomarini, che trasportano un totale di ol… - MikLen70 : @LuciaDeVivo2 Beh, l’uso del poco lusinghiero termine “salmelecco” riferito al duro Draghi&DiMio pensavo aiutasse;… - Vince08440165 : RT @MinutemanItaly: Preso praticamenet a calci in culo, dal suo stesso partito, 'sto guerrafondaio. La guerra alla Russia comincia ad esser… -