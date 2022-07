Gucci presenta Impact Report | “Raggiunto 100% energia green in 44 Paesi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) –haildiverde in 44 dei 49in cui il brand è presente con negozi, sedi e fabbriche, pari al 93% dirinnovabile in tutto il mondo, in vista dell’obiettivo di raggiungere ilentro la fine del 2022, e avviato progetti e collaborazioni per promuovere pratiche di agricoltura rigenerativa. E’ uno dei risultati emersi dal secondodella griffe fiorentina, che riassume gli impegni, i progressi e le azioni intraprese dal brand per generare un cambiamento positivo per le persone e per il pianeta. Ilinclude inoltre i risultati del conto economico ambientale, Environmental Profit and Loss per il 2021 che rivelano una riduzione dell’impronta ...