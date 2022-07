Guanyu Zhou, cosa ha ceduto nel terribile schianto: perché la F1 ora ha paura (Di martedì 5 luglio 2022) Per lui un bruttissimo incidente, ma alla fine si è evitato il peggio. Tanto che Guanyu Zhou così come Alexander Albon (coinvolto anche lui nella carambola e finito in ospedale per controllo), sono stati autorizzati a correre anche il GP di Austria, in programma questo weekend a Zeltweg. Il cinese dell'Alfa Romeo ha potuto salvare la sua vita a Silverstone grazie all'Halo, la barra curva posta a protezione della testa dei piloti. Un sistema ad aureola collegata da tre bracci in altrettanti punti diversi del telaio, realizzato in titanio e che protegge in due modi: non solo evitando che il copricapo tocchi l'asfalto, ma anche respingendo gli oggetti pericolosi che possono arrivare dalla pista. Che, secondo una simulazione effettuata dalla Fia utilizzando i dati di 40 incidenti reali, ha portato a un incremento del 17% riguardo alle probabilità del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Per lui un bruttissimo incidente, ma alla fine si è evitato il peggio. Tanto checosì come Alexander Albon (coinvolto anche lui nella carambola e finito in ospedale per controllo), sono stati autorizzati a correre anche il GP di Austria, in programma questo weekend a Zeltweg. Il cinese dell'Alfa Romeo ha potuto salvare la sua vita a Silverstone grazie all'Halo, la barra curva posta a protezione della testa dei piloti. Un sistema ad aureola collegata da tre bracci in altrettanti punti diversi del telaio, realizzato in titanio e che protegge in due modi: non solo evitando che il copricapo tocchi l'asfalto, ma anche respingendo gli oggetti pericolosi che possono arrivare dalla pista. Che, secondo una simulazione effettuata dalla Fia utilizzando i dati di 40 incidenti reali, ha portato a un incremento del 17% riguardo alle probabilità del ...

