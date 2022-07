GTWC Europe | Valentino Rossi | “Il mio passo era buono | sono contento della mia prestazione”

(Di martedì 5 luglio 2022)esprime la propria opinione alla stampa al terminetappa di Misano Adriatico del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il ‘Dottore’ è stato abbracciato dai propri tufosi in Romagna durante un bellissimo fine settimana dedicato al gioiello di SRO. Dopo una race-1 da dimenticare è arrivato una Top5 per l’Audi #46 durante la seconda corsa. L’ottimo lavoro svolto da Frédéric Vervisch ha pagato durante la qualifica,è stato bravo a completare l’opera iniziata dal teammate. La leggenda del Motomondiale ha saputo eguagliare il suo miglior risultato nel. Ricordiamo infatti il quinto posto del Paul Ricard, tappa valida per l’Endurance Cup e non per la Sprint che ora si prenderà una piccola pausa prima di riprendere ...

Quattro vittorie stagionali e pesante doppietta per Charles Weerts e Dries Vanthoor a Misano, quarto round della Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup . I due piloti dell'Audi R8 LMS Evo II del Team WRT sono stati inarrestabili sul circuito italiano nelle due gare in programma.