Gravina: «Nuovo FPF svolta epocale per il calcio europeo» (Di martedì 5 luglio 2022) Si è svolto oggi a Firenze, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, l’incontro promosso dall’Ufficio Licenze UEFA e Sostenibilità Finanziaria della FIGC con i Club di Serie A per approfondire principi e peculiarità della riforma voluta dal massimo organismo continentale per mettere in sicurezza il calcio europeo sotto il profilo economico-finanziario. Il piano, illustrato calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 luglio 2022) Si è svolto oggi a Firenze, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, l’incontro promosso dall’Ufficio Licenze UEFA e Sostenibilità Finanziaria della FIGC con i Club di Serie A per approfondire principi e peculiarità della riforma voluta dal massimo organismo continentale per mettere in sicurezza ilsotto il profilo economico-finanziario. Il piano, illustratoe Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : Gravina sul nuovo #FairPlayFinanziario: «Questa riforma rappresenta una svolta epocale per il calcio europeo»… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «Nuovo FPF svolta epocale per il calcio europeo»: Si è svolto oggi a Firenze, presso… - MateraSport24 : Girone H - Ufficiale: Francavilla, scelto il nuovo allenatore. Si tratta di un ex Gravina, Brindisi e Bitonto - Sonia_La_Farina : Cettina Cianciolo è il nuovo assessore di Gravina di Catania - cronachemezzog : PROCLAMAZIONE NUOVO SINDACO DI GRAVINA IN PUGLIA -