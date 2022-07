Gravidanza in estate? I consigli per viverla al meglio

(Di martedì 5 luglio 2022) L’è il periodo in cui le giornate sono soleggiate, le temperature più alte e si possono trascorrere pomeriggi all’aperto. Anche se questa stagione comporta una serie di aspetti positivi, per le donne...

Pubblicità

Emme_comegesooo : @cosipegioco @blaptos Ma ci credo! Poi dicono sempre di non parlare di certe cose con le donne incinte ma sincerame… - doni_ale : Ma l’estate più calda della storia doveva esserci quando sono all’8 mese di gravidanza? Che faticaaaa ???? - SussonT : @cosipegioco Nelle mie 40 settimane, che pure hanno attraversato l'estate, mi è stato data la priorità 2 volte. È u… -

Massimiliano Ossini , conduttore di 'Unomattina', è stato intervistato dal settimanale 'F', sulle cui colonne ha parlato della sua vita ... moglie e figli Massimiliano Ossini/ Tumore e...... delle donne in, degli anziani con patologie croniche (ad esempio i diabetici che devono ... Alcuni consigli su cosa e come mangiare durante l'per mitigare l'impatto del caldo e ...Uomini e Donne, confessione incredibile di una ex corteggiatrice molto amata del Trono classico. Che cosa ha rivelato Che è rimasta incinta subito ...Mattia Zaccagni e Chiara Nasti presto diventeranno genitori: scelto il nome del figlio, l'annuncio sulla data di nascita.