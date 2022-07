Pubblicità

Nazione_Lucca : Grave incidente sul lavoro, operaio di 36 anni rischia l'amputazione del braccio - qn_lanazione : Grave incidente sul lavoro, operaio di 36 anni rischia l'amputazione del braccio - abruzzoweb : GRAVE INCIDENTE TRA CASTEL FRENTANO E LANCIANO: 28ENNE RICOVERATA IN RIANIMAZIONE - infoitinterno : Grave incidente sulla Donnalucata-Scicli FOTO - quotidianodirg : Grave #incidente sulla Donnalucata-#Scicli FOTO: #Incidente stradale stamattina sulla… -

sul lavorosul lavoro questa mattina alla ditta Bama d i Altopascio, in provincia di Lucca. Un operaio di 36 anni, cittadino straniero secondo le prime indicazioni, si è procurato la semi - amputazione ...Le cause non sono ancora note ma secondo le prime informazioni avrebbe contribuito all'il terreno reso scivoloso dalla pioggia caduta nella notte. Sul posto sono intervenuti, oltre al 112 ...Un operaio di 36 anni si sarebbe provocato la la semi-amputazione del braccio sinistro mentre lavorava in un'azienda di Altopascio. L'incidente sul lavoro ...Il 40enne stava lavorando all'interno di un'azienda agricola al confine con Chiari: portato in ospedale in codice rosso ...