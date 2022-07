Gran Bretagna, guai per Boris Johnson dopo l’ultimo scandalo sessuale di Pincher: “Il premier sapeva già di un caso precedente” (Di martedì 5 luglio 2022) Nuova Grana per il governo di Boris Johnson, investito dall’ennesimo scandalo a sfondo sessuale della politica britannica. E questa volta è la stessa posizione del premier ad aggravarsi. Al centro dell’ultima vicenda c’è Chris Pincher, costretto a dimettersi da deputy chief whip e dall’incarico cruciale di sorvegliare la disciplina del gruppo di maggioranza alla Camera dei Comuni, per essersi ubriacato in un gentlemen club di Londra e aver poi molestato due uomini, incluso un altro deputato. Gli scandali – Per i conservatori britannici è l’ultimo scandalo sessuale in ordine di tempo: tra un deputato condannato per violenza sessuale, un altro che si è dimesso perché guardava video porno a Westminster ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Nuovaa per il governo di, investito dall’ennesimoa sfondodella politica britannica. E questa volta è la stessa posizione delad aggravarsi. Al centro dell’ultima vicenda c’è Chris, costretto a dimettersi da deputy chief whip e dall’incarico cruciale di sorvegliare la disciplina del gruppo di maggioranza alla Camera dei Comuni, per essersi ubriacato in un gentlemen club di Londra e aver poi molestato due uomini, incluso un altro deputato. Gli scandali – Per i conservatori britannici èin ordine di tempo: tra un deputato condannato per violenza, un altro che si è dimesso perché guardava video porno a Westminster ...

