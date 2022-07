Pubblicità

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - ItaliaNotizie24 : Governo, Letta “Serve stabilità, spero chiarimento Conte-Draghi” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Governo, Letta “Serve stabilità, spero chiarimento Conte-Draghi” -… - Leonida62 : RT @susy43279731: Perché #Franceschini e #Letta non dissero la stessa cosa #Renzi quando fece saltare il governo con l’aggravante che erava… - NiccoLuisi : @CarloCalenda @Azione_it Governo Letta, Renzi e Gentiloni…alle elezioni 2018 quella coalizione di governo ha otten… -

... secondo me fondamentali in un momento di grande sofferenza sociale del Paese, hanno bisogno di unforte, solido'. Così, a In Onda, su La7, il Segretario del Partito Democratico EnricoGiuseppe Conte può uscire dalper guidare una forza a sinistra del Pd 'Non lo so se questa è una suggestione vera'. Così Enricoa In Onda su La7.ROMA (ITALPRESS) - "Spero che domani ci sia un passo avanti nel chiarimento che ci sarà tra Draghi e Conte". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta ...Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Giuseppe Conte può uscire dal Governo per guidare una forza a sinistra del Pd "Non lo so se questa è una suggestione vera". Così Enrico Letta a In Onda su La7.