Gli italiani sotto le lenzuola, tra romanticismo e giochi creativi. Ma non mancano i tabù (Di martedì 5 luglio 2022) Gli italiani sono le lenzuola? Romantici, piuttosto attivi, desiderosi di sperimentare ma anche insoddisfatti e condizionati dai tabù. E’ la fotografia che emerge da “Le abitudini sessuali degli italiani“, ricerca Warner Bros. Discovery, realizzata in collaborazione con Bva Doxa (azienda italiana di ricerche di mercato) alla vigilia della prima edizione di “Sex Tape Italia“, l’esperimento televisivo che aiuta le coppie in crisi a ritrovare l’intesa sessuale, in onda dal 6 luglio (ore 23,05) su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e disponibile in streaming su Discovery+. Dall’indagine condotta su un campione di 1.500 persone, rappresentativo della popolazione italiana connessa a Internet, di età compresa tra i 18 e i 64 anni e selezionato fra chi ha avuto almeno un rapporto sessuale negli ultimi 6 mesi (il 15% ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 5 luglio 2022) Glisono le? Romantici, piuttosto attivi, desiderosi di sperimentare ma anche insoddisfatti e condizionati dai. E’ la fotografia che emerge da “Le abitudini sessuali degli“, ricerca Warner Bros. Discovery, realizzata in collaborazione con Bva Doxa (azienda italiana di ricerche di mercato) alla vigilia della prima edizione di “Sex Tape Italia“, l’esperimento televisivo che aiuta le coppie in crisi a ritrovare l’intesa sessuale, in onda dal 6 luglio (ore 23,05) su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e disponibile in streaming su Discovery+. Dall’indagine condotta su un campione di 1.500 persone, rappresentativo della popolazione italiana connessa a Internet, di età compresa tra i 18 e i 64 anni e selezionato fra chi ha avuto almeno un rapporto sessuale negli ultimi 6 mesi (il 15% ...

_Nico_Piro_ : #5luglio 'gli italiani pensano alla bolletta del gas mica alla libertà dell'Ucraina!'. Il danno più osceno del #PUB… - GianlucaVasto : @AndreaMarcucci Hai sempre avuto ottime intuizioni Andrea. Se così sarà, sono certo, si troveranno bene tra loro: s… - philipdisalvo : Io davvero spero di non morire mai in circostanze notiziabili (o in generale) solo per paura di dover leggere sulle… - grollover79 : RT @gis_giannuzzo: Voi come obblighereste tutti gli italiani a far pagare il #biglietto del #bus? Applichereste un sistema di incentivi/dis… - FabrizioPerfumo : RT @durezzadelviver: Stimata @Agenzia_Ansa, confermate la notizia da voi qui riportata, secondo cui gli italiani lavano l’automobile tutti… -