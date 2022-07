Gli aiuti ai poveri dei Paesi del Sahel vanno ai ricchi burocrati. Come in Europa (Di martedì 5 luglio 2022) di Paolo Lorenzo Giglio Gli aiuti vanno ai poveri dei Paesi del Sahel? No, gli aiuti vanno in gran parte ai ricchi, Come in Europa. Le agevolazioni della Politica Agricola Comune (Pac), con 386 miliardi di euro in 7 anni (33% del budget dell’Unione Europea), sono destinate per l’80% al 20% delle imprese agricole più importanti. Eurostat indica nel 2015 che sulle 22,3 milioni di microimprese dell’economia europea (settore finanziario escluso) il 92,7% sono imprese con meno di 10 addetti che rappresentano quasi il 30% dei posti lavoro dell’Unione, e ricevono pochissime agevolazioni. Lo stesso capita con i progetti di aiuto ai Paesi poveri. La stragrande maggioranza dei donatori ha creato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) di Paolo Lorenzo Giglio Gliaideidel? No, gliin gran parte aiin. Le agevolazioni della Politica Agricola Comune (Pac), con 386 miliardi di euro in 7 anni (33% del budget dell’Unione Europea), sono destinate per l’80% al 20% delle imprese agricole più importanti. Eurostat indica nel 2015 che sulle 22,3 milioni di microimprese dell’economia europea (settore finanziario escluso) il 92,7% sono imprese con meno di 10 addetti che rappresentano quasi il 30% dei posti lavoro dell’Unione, e ricevono pochissime agevolazioni. Lo stesso capita con i progetti di aiuto ai. La stragrande maggioranza dei donatori ha creato ...

