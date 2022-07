Giro d’Italia Donne, Charlotte Kool battuta da Elisa Balsamo in volata: “Ho rovinato tutto all’ultima curva” (Di martedì 5 luglio 2022) Elisa Balsamo ha vinto allo sprint la quinta tappa del Giro d’Italia Donne, infilando il secondo successo sulle strade della Corsa Rosa dopo l’acuto sul traguardo di Tortolì. battuta la concorrenza di Charlotte Kool, olandese classe ’99 che ben si sta comportando nella manifestazione italica. La stessa Balsamo a tappa conclusa ha speso parole di elogio all’indirizzo della rivale, definendola “Una delle sprinter più forti che ci sia”. Risultati alla mano Kool deve ancora farsi le ossa nel massimo circuito (è solita tirare le volate a Lorena Wiebes) ma avrà tutto il tempo per crescere data la giovane età. Nelle dichiarazioni post-gara raccolte da Wielerflits la velocista del Team DSM ha speso parole di ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022)ha vinto allo sprint la quinta tappa del, infilando il secondo successo sulle strade della Corsa Rosa dopo l’acuto sul traguardo di Tortolì.la concorrenza di, olandese classe ’99 che ben si sta comportando nella manifestazione italica. La stessaa tappa conclusa ha speso parole di elogio all’indirizzo della rivale, definendola “Una delle sprinter più forti che ci sia”. Risultati alla manodeve ancora farsi le ossa nel massimo circuito (è solita tirare le volate a Lorena Wiebes) ma avràil tempo per crescere data la giovane età. Nelle dichiarazioni post-gara raccolte da Wielerflits la velocista del Team DSM ha speso parole di ...

