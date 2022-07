Giro d’Italia donne 2022, risultati e classifica quinta tappa: vince Elisa Balsamo (Di martedì 5 luglio 2022) Elisa Balsamo vince in volata la quinta tappa del Giro d’Italia donne (126 km Carpi-Reggio Emilia), la frazione più lunga, piatta e calda della corsa rosa. Seconda l’olandese Charlotte Kool, terza la connazionale Marianne Vos. Quarto posto per Chiara Consonni e quinto per Marta Bastianelli. Per Elisa Balsamo è la seconda vittoria di tappa in questo Giro, e il quarto podio su cinque tappe. L’olandese Annemiek Van Vleuten conserva la maglia rosa conquistata ieri a Cesena. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022)in volata ladel(126 km Carpi-Reggio Emilia), la frazione più lunga, piatta e calda della corsa rosa. Seconda l’olandese Charlotte Kool, terza la connazionale Marianne Vos. Quarto posto per Chiara Consonni e quinto per Marta Bastianelli. Perè la seconda vittoria diin questo, e il quarto podio su cinque tappe. L’olandese Annemiek Van Vleuten conserva la maglia rosa conquistata ieri a Cesena. SportFace.

