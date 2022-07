Giorgia Soleri in Senza veli censurata su Instagram | “Ho scoperto di essere un’adescatrice di adulti” E ripubblica la foto “incriminata”

Giorgia Soleri in topless censurata su Instagram: “Ho scoperto di essere un’adescatrice di adulti”. E ripubblica la foto “incriminata” (Di martedì 5 luglio 2022) “Instagram puoi censurarmi quanto vuoi ma non puoi censurare la tro*a radicale che è in me mi disp”. Giorgia Soleri risponde così, con un post provocatorio e dissacrante alle regole di Instagram che hanno determinato la censura della sua immagine in Senza veli. “Il tuo contenuto di tipo ‘storia’ viola le nostre linee guida in materia di adescamento di adulti”. Così legge nello screenshot che l’influencer non esita a pubblicare subito dopo. L’attivista femminista, scrittrice e modella, sarebbe anche un’adescatrice. Magari fra un autografo sulla prima pagina del libro “La signorina nessuno”, un’azione di sensibilizzazione sul dolore pelvico femminile e un intervento sulla libertà di espressione delle donne. Ma c’è una parola che le comprende tutte o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “puoi censurarmi quanto vuoi ma non puoi censurare la tro*a radicale che è in me mi disp”.risponde così, con un post provocatorio e dissacrante alle regole diche hanno determinato la censura della sua immagine in. “Il tuo contenuto di tipo ‘storia’ viola le nostre linee guida in materia di adescamento di”. Così legge nello screenshot che l’influencer non esita a pubblicare subito dopo. L’attivista femminista, scrittrice e modella, sarebbe anche. Magari fra un autografo sulla prima pagina del libro “La signorina nessuno”, un’azione di sensibilizzazione sul dolore pelvico femminile e un intervento sulla libertà di espressione delle donne. Ma c’è una parola che le comprende tutte o ...

mikrokoskam : -donna. Non avete capito che il problema sta nella gente che vede peli&Co. come un qualcosa da demonizzare? E sopr… - zazoomblog : Chiara Ferragni e Giorgia Soleri un dettaglio le unisce: il web si divide - #Chiara #Ferragni #Giorgia #Soleri - okaerdna : Ma chi è questa giorgiã solerï ma cosa me ne frega dei suoi peli ma basta - _MattiaInsolia : RT @DomaniGiornale: «La #vulvodinia mi ha aiutata ad avere una visione del mio corpo diversa: prima ero schiava dello sguardo altrui, dalla… - ShuShuHC : RT @InterIsMore: Il grande coraggio di Giorgia Soleri che, rigorosamente solo una volta raggiunta la fama e dopo una vita di fotoritocchi e… -