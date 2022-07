Giorgia Soleri | il Senza veli infuoca il web ma Instagram la censura | e lei replica con un’altra foto hot

Giorgia Soleri, il topless infuoca il web (ma Instagram la censura): e lei replica con un’altra foto hot (Di martedì 5 luglio 2022) Giorgia Soleri viene censurata da Instagram ma non ci sta. È lei stessa a raccontarlo sul social. Attraverso delle storie la fidanzata di Damiano David dei Maneskin racconta ai suoi fan cosa le è successo nelle scorse ore. “La Signorina Nessuno” ha passato qualche ora su una spiaggia a prendere il sole e ha voluto condividere con i suoi follower, attraverso uno scatto, il suo relax. Giorgia si immortala su un lettino in Senza veli, ma con le mani copre il seno. La foto però che ha fatto impazzire i fan non è piaciuta a Instagram. L’algoritmo del social infatti ha deciso di bloccare il contenuto della storia con la motivazione “violazione delle linee guida in materia di adescamento d’adulti”. La Soleri ha così ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 luglio 2022)vieneta dama non ci sta. È lei stessa a raccontarlo sul social. Attraverso delle storie la fidanzata di Damiano David dei Maneskin racconta ai suoi fan cosa le è successo nelle scorse ore. “La Signorina Nessuno” ha passato qualche ora su una spiaggia a prendere il sole e ha voluto condividere con i suoi follower, attraverso uno scatto, il suo relax.si immortala su un lettino in, ma con le mani copre il seno. Laperò che ha fatto impazzire i fan non è piaciuta a. L’algoritmo del social infatti ha deciso di bloccare il contenuto della storia con la motivazione “violazione delle linee guida in materia di adescamento d’adulti”. Laha così ...

VentagliP : RT @cctmwebsite: Sono un’anoressica di sentimenti per quanto cerchi di non ingerirne peso sempre troppo Giorgia Soleri #ConUnCuorePulsant… - cctmwebsite : Sono un’anoressica di sentimenti per quanto cerchi di non ingerirne peso sempre troppo Giorgia Soleri… - dreamingxx_ : Mi sta iniziando a stare sul cazzo questa giorgia soleri. Andiamo a silenziarla va - Wallee___ : RT @InterIsMore: Il grande coraggio di Giorgia Soleri che, rigorosamente solo una volta raggiunta la fama e dopo una vita di fotoritocchi e… - Kokomo53143683 : Jovanotti e Giorgia Soleri dovrebbero stare insieme -