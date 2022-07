Giorgetti, governo valuta proroga per lo sconto carburanti (Di martedì 5 luglio 2022) "Le attuali quotazioni del petrolio e del carburante sono a livelli insostenibili per tutte le categorie di consumatori. Il governo è intervenuto prevedendo uno sconto sui carburanti che continuerà ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) "Le attuali quotazioni del petrolio e del carburante sono a livelli insostenibili per tutte le categorie di consumatori. Ilè intervenuto prevedendo unosuiche continuerà ad ...

Pubblicità

telodogratis : Giorgetti, governo valuta proroga per lo sconto carburanti - GiaPettinelli : Giorgetti, governo valuta una proroga sconto per carburanti - Attualità - - infoiteconomia : Giorgetti, governo valuta proroga per lo sconto carburanti - infoiteconomia : Giorgetti: governo valuta una proroga dello sconto per i carburanti - donyp00288476 : RT @StartMagNews: Che cosa dicono #Salvini e #Berlusconi. La nota di Paola Sacchi #iusscholae #cannabis -